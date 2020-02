Garantiert gewinnen mit dem Lotto-SuperDing

Vorverkauf gestartet – Ziehung am 4. April

Das LSD von WestLotto ist wieder da. LSD steht für „Lotto-SuperDing“: Dahinter verbergen sich bei einem kompletten Paket 50 Tipps für LOTTO 6aus49 mit fortlaufenden Losnummern – und ein garantierter Mindestgewinn in Höhe von 33,75 Euro. Darüber hinaus haben Sie 50 Chancen auf den Jackpot und andere Gewinne. Das entscheidet sich am 4. April. Denn an dieser Samstagsziehung von LOTTO 6aus49 nehmen alle LSD-Kombinationen teil.