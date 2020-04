Die Masken sind erst vor wenigen Tagen in der Evangelischen Behindertenwerkstatt Hephata in Mönchengladbach produziert worden. Durch die Coronakrise hatte Hephata viele Aufträge verloren und die Produktion kurzfristig auf Mund-Nasen-Schutzen in fröhlichen Farben umgestellt. Dafür werden Stoffe z.B. aus Second Hand-Läden genutzt, die durch das häufige Waschen bereits schadstofffrei sind.

„Wir möchten die Verkäuferinnen und Verkäufer des Straßenmagazins draußen! unterstützen, damit sie auch in der Coronazeit weiterarbeiten und Geld verdienen können,“ sagt WestLotto-Unternehmenssprecher Axel Weber bei der Übergabe der Spende am heutigen Donnerstag an den Verein draußen e.V. „Natürlich haben wir uns als Unternehmen überlegt, wie wir in dieser schwierigen Zeit helfen können. Durch die Spende der Stoffmasken profitieren sowohl die Wohnungslosen als auch die Beschäftigten von Hephata.“

Niklas Brandt, Sozialarbeiter vom Straßenmagazin draußen! streicht heraus, dass diese Spende sehr wichtig ist: „In der momentanen Situation, in der an sehr vielen Stellen gleichzeitig Hilfe dringend benötigt wird, geraten die Belange der Wohnungslosen häufig etwas in den Hintergrund. Die gespendeten Masken sind eine große Hilfe für viele Menschen in prekären Lebenslagen, um ihren Alltag auch in diesen Zeiten zu bewältigen.“