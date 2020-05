Wer Rubbellose in einer WestLotto-Annahmestelle kauft, sollte diese derzeit mit nach Hause nehmen und dort aufrubbeln. So wird vermieden, dass sich zu viele Menschen gleichzeitig in der Annahmestelle aufhalten. Dafür bittet WestLotto um Verständnis. Das Aufrubbeln zu Hause macht mindestens genau so viel Spaß, wie in der WestLotto-Annahmestelle. Alternativ gibt es Rubbellose auch online unter www.westlotto.de.

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)