Zum Muttertag Glück verschenken

LOTTO 6aus49

Beim Klassiker der Lotterien gibt es gleich zwei Mal in einer Woche (mittwochs und samstags) die Chance auf den Jackpot. Neben den sechs Kreuzen für die Glückszahlen bieten die Zusatzlotterien

SUPER 6 und Spiel 77 weitere Chancen auf Gewinne. Wem es nicht reicht, eine Spielquittung für zwei Ziehungen zu verschenken, der kann direkt für bis zu fünf Wochen (zehn Ziehungen) Tipps abgeben.

GlücksSpirale

Bei der GlücksSpirale geht es um die Rente ab sofort: 10.000 Euro monatlich (Chance 1:10 Mio.) für die nächsten 20 Jahre. Die Zusatzlotterie Sieger Chance bietet ebenfalls eine Chance auf einen Rentengewinn: 5.000 Euro monatlich für zehn Jahre (Chance 1 : 1 Mio.).

Mit einem Jahreslos gibt es sogar zwölf Monate lang die Chance auf den großen Treffer.

KENO

Bei KENO ist jeder Tag anders, denn der Einsatz und die Anzahl der Zahlen von zwei bis zehn sind flexibel. Bei der täglichen Ziehung werden jeweils 20 Gewinnzahlen ermittelt. Je mehr von diesen mit den Getippten übereinstimmen, desto besser. Zwischen Gewinnen von einem Euro bis zu einer Million Euro (Chance 1 : 2,1 Mio.) ist alles möglich. Noch bis zum 17. Mai findet außerdem eine bundesweite Sonderauslosung statt, bei der es täglich 200 x 100 Euro zu gewinnen gibt sowie jeden Tag ein Auto (BMW i3 und Audi A1).

Eurojackpot

Immer freitags werden in Helsinki die Zahlen gezogen. Der Jackpot beträgt bei jeder Ziehung mindestens 10 Millionen Euro – so auch am kommenden Freitag (8. Mai). Sieben richtige Zahlen sind für die erste Gewinnklasse nötig (Chance 1 : 95 Mio.).

Rubbellose

Rubbelspaß direkt nach dem Verschenken – ob Platin 7, SUPER 7, Fette 500 oder Viel Glück: Rubbellose sorgen immer für Spannung. Und mit etwas Glück vielleicht sogar für mehr. Versteckt in einem Blumenstrauß machen sie sich doppelt gut.

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)