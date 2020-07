Die Ferien sind in vollem Gange und niemand muss wegen Corona auf gepackten Koffern zu Hause bleiben. Wer will, darf fahren – jedenfalls innerhalb Deutschlands oder in Europa. Zwar mit Einschränkungen, aber immerhin. Da will natürlich auch gut überlegt sein, was alles mit muss und – ganz wichtig – was vorher erledigt werden sollte. Dazu gehört in jedem Fall der Lottoschein.

Von Westfälische Nachrichten