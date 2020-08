Riesen-Jackpot könnte Urlaubskasse füllen

Nach dem Ende der Sommerferien hat viele von uns der Alltag wieder eingeholt. Die Urlaubskasse ist leer, aber bei LOTTO 6aus49 wartet ein Riesen-Jackpot von rund 27 Millionen Euro. Bei der jüngsten Ziehung am Mittwoch (12. August) konnte kein Tipper die richtigen Zahlen voraussagen. Damit geht der Jackpot am kommenden Samstag (15. August) in die nächste Runde und ist der dritthöchste Jackpot des Jahres.

Von Aschendorff Medien