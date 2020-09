Für Lottospieler ist mehr drin

Die Lottospieler haben entschieden – LOTTO 6aus49 wird noch besser! Regelmäßig werden Kunden danach befragt, was sie sich wünschen, damit die Traditionslotterie modern und zeitgemäß bleibt. Und WestLotto hört zu, checkt die Optionen, sorgt für die attraktivsten Veränderungen. Wichtigstes Ergebnis der jüngsten Meinungsumfrage: Die Chance auf einen Millionentreffer wird sich deutlich vergrößern. Und zwar ab dem 23. September (Mittwoch). Dann ist die Aussicht besser als je zuvor, bereits mit Sechs Richtigen ohne Superzahl einen Millionengewinn zu erzielen. Und auch in der untersten Gewinnklasse ist mehr drin: Für Zwei Richtige plus Superzahl steigt der feste Gewinnbetrag von fünf auf sechs Euro.

Von Westfälische Nachrichten