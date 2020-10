Saisonauftakt für die Spielerinnen des USC Münster: Am kommenden Sonntag empfängt die Bundesliga-Volleyballerinnen die Mannschaft von Vilsbiburg aus Bayern in eigener Halle. Die ersten beiden Begegnungen endeten mit einem 3:2 Sieg gegen Wiesbaden und einer Niederlage in Schwerin. Jetzt soll der zweite Heimsieg eingefahren werden.

Von Westfälische Nachrichten