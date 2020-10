Rente ab sofort

Aus ihren Einnahmen fördert die GlücksSpirale gemeinnützige Zwecke und das schon seit 50 Jahren. Deswegen heißt sie auch „die Lotterie, die Gutes tut“. Wohlfahrt, Sport und Denkmalschutz werden von ihr finanziell unterstützt. Dazu bietet sie jeden Samstag die Chance auf eine Rente ab sofort.

An den Ziehungen können Sie mit einem vollen oder einem anteiligen Los teilnehmen: 5 Euro (volles Los), 2,50 Euro (halbes Los) oder 1 Euro (Fünftellos). Mit einem Fünftellos gibt es mit etwas Glück eine Rente ab sofort in Höhe von 2.000 Euro monatlich – 20 Jahre lang. Bei einem halben Los warten 5.000 Euro, bei einem ganzen Los 10.000 Euro (Chance 1 : 10 Mio.). Die Möglichkeit, ein halbes Los oder ein Fünftellos zu spielen, gibt es beim Jahres und Halbjahreslos.

Verlosung für WN.de-Leser

Wenn Sie einen von zehn Spielscheinen für die Ziehung am 14.11.2020 gewinnen wollen, senden Sie einfach bis zum 10.11.2020, 12 Uhr, eine Mail mit dem Betreff "GlücksSpirale" an die Mailadresse kooperationen@aschendorff.de und schreiben Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse. Die Gewinner erhalten die Spielscheine per Post. Viel Glück!

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)