Aktion von WestLotto „leider zu erfolgreich“

Die 500 plus weitere 250 Förderungen waren nach wenigen Tage bereits vergeben, doch täglich laufen bei WestLotto immer noch Dutzende weitere Bewerbungen ein: „Die Aktion für die NRW-Kulturszene ist wichtig und richtig zum jetzigen Zeitpunkt“, so Axel Weber, Unternehmenssprecher von WestLotto. Weber betont aber auch: „Die vielen Mails, die uns immer noch jeden Tag erreichen, haben auch eine bedrückende Seite. Sie zeigen uns, wie groß der Bedarf ist und wie essentiell weitere kurzfristige und unbürokratische Hilfen für die kulturelle Szene sind. Jede Absage, die wir in diesen Tagen versenden müssen, schmerzt uns sehr. Man kann daher sagen, unsere Aktion ist leider zu erfolgreich.“

Im Rahmen der Aktion 500x500 für die NRW-Kultur reichen 500 plus 250 professionelle Künstlerinnen und Künstler jedes Genres aus NRW, jeweils einen drei- bis vierminütigen selbstproduzierten Clip ein, in dem sie ihr künstlerisches Talent vorstellen. Dafür erhalten sie ein Honorar von 500 Euro. Die Aktion ist bewusst nicht auf bestimmte Genres oder Sparten beschränkt worden. Bildende Kunst, (freie) Fotografie, Gesang, Komposition, Musik, Regie und Bühne, Travestie, Schauspiel, Tanz, Pantomime, Performance und vieles mehr: Diese Vielfalt ist Ausdruck der Kulturszene in NRW und spiegelt sich in den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Aktion wider.

Die Clips werden in einer großen Playlist bei YouTube gesammelt. Sie bilden in ihrer Gesamtheit ein buntes Kaleidoskop der gegenwärtigen Kulturszene in NRW ab. Alle kulturinteressierten Menschen sind eingeladen, in der Playlist „Systemrelevant sind wir alle“ auf YouTube zu stöbern: http://west.lotto/nrwkultur . Ausgewählte Clips werden zudem via Twitter, Facebook und Instagram geteilt. Auf diese Weise ist die Aktion nicht nur ein Gewinn für die Kulturszene in NRW, sondern auch für alle Bürgerinnen und Bürger außerhalb des Bundeslandes.