Liebe Freunde von WestLotto,

das Jahr 2020 hat vieles verändert; auch Weihnachten können wir nicht im gewohnten großen Rahmen feiern. Aber manchmal sind es gerade auch die kleinen Gesten und Rituale, die das Fest zu etwas Besonderem machen: Kerzen anzünden, Karten schreiben, liebe Menschen beschenken –einmal innehalten und sich auf das Wesentliche besinnen. Vertrauen, Solidarität, Verantwortung übernehmen, füreinander da sein: Wie wichtig es ist, diese Werte zu leben, hat die Corona-Pandemie uns deutlich vor Augen geführt.

Auch WestLotto möchte Verantwortung übernehmen und leistet einen Beitrag für die Gemeinschaft. So kommt durch das „Lotto-Prinzip“ ein großer Teil der Spieleinsätze gemeinnützigen Zwecken zugute – und damit allen Menschen in NRW. Ein Prinzip, dem wir seit dem Start der Lotterie vor 65 Jahren treu geblieben sind. Und an dem wir auch in Zukunft gerne festhalten.

Frohe Weihnachten wünscht das Team von WestLotto