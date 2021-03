Millionär mit „Sechs Richtigen“

Der „Tag des Glücks“ findet zwar erst kommende Woche (20. März) statt. Besondere Glücksgefühle dürfte allerdings ein Lottospieler aus dem Kreis Kleve empfinden, wenn er seinen Tippschein mit den Lottozahlen vom gestrigen Mittwoch (10. März) vergleicht.

Mit den Gewinnzahlen 7, 8, 11, 21, 30 und 46 erzielte er „Sechs Richtige“. Nur die passende Superzahl 6 fehlte dem bisher unbekannten Glückspilz. Das wird er aber sicherlich verschmerzen können, ist er doch bundesweit der einzige Spielteilnehmer, der den zweiten Rang von LOTTO 6aus49 getroffen hat. Seine exakte Gewinnsumme beläuft sich auf 3.904.011,30 Euro.

Für den Einsatz von 66,70 Euro nimmt der Lottospieler mit seinen Tipps für drei Wochen samstags und mittwochs an den Ziehungen teil. Seinen Spielauftrag hatte er bereits am 19. Februar in einer WestLotto-Annahmestelle im Kreis Kleve abgegeben.

Gewinn bei SUPER 6

Am Mittwoch gewann ein weiterer Nordrhein-Westfale zudem bei der Zusatzlotterie SUPER 6. Das zusätzliche Kreuz auf dem Spielschein bringt 100.000 Euro, die in den Kreis Recklinghausen gehen. Der Spielauftrag wurde im Internet unter www.westlotto.de abgegeben.

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)