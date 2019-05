Zum Wahl-O-Mat gibt es viele Alternativen – nicht allen sollte man blind vertrauen

Viele haben seit Beginn des Wahlkampfes auf ihn gewartet, seit vergangenem Dienstag ist der Wahl-O-Mat, die Wahlentscheidungshilfe der Bundeszentrale für politische Bildung, online. Seit dem Jahr 2002 können die Nutzer ihren Standpunkt zu gesellschaftlichen und politischen Themen mit denen der Parteien vergleichen, um ihre Wahlentscheidung zu treffen oder zu festigen. Dabei ist ein großer Vorteil, dass fast alle Parteien Stellung zu verschiedenen Themen bezogen haben. Die Nutzer werden oft von hohen Zustimmungswerten bei kleinen Parteien überrascht.

Die Berliner Morgenpost hat analysiert, wie stark sich die Antworten der Parteien ähneln. SPD und Grüne haben zu 74 Prozent die gleichen Antworten gegeben, CDU und FDP zu 68 Prozent. Auch die große Koalition von CDU und SPD hat solide Werte – 70 Prozent Übereinstimmung.

Zur Bundestagswahl am 24. September hat der Klassiker Konkurrenz bekommen. Die will etwa das Manko ausmerzen, dass der Wahl-O-Mat nur eine begrenzte Anzahl an Themen anspricht.

Die Alternativen: Von Politik-Tinder bis Kandidaten-Check

Der „Wahl-Swiper“ wurde vor allem mit Blick auf junge Menschen entwickelt. Die App erinnert an die Dating-App Tinder. Anstatt Fotos werden den Nutzern Statements angezeigt, die man durch Wischen auf dem Bildschirm nach links ablehnen und nach rechts gutheißen kann.

Eine neue Funktion bieten der „Wahlkompass“ und die von den Sendern der Mediengruppe RTL entwickelte App „Wahl-Navi“ . Die beiden Anwendungen ähneln dem Wahl-O-Mat, doch als Ergebnis erhält man eine politische Landkarte, in der sowohl die Parteien als auch die Nutzer zwischen den Achsen gesellschaftlich progressiv/konservativ und wirtschaftlich rechts/links eingeordnet werden. So wird ein guter Überblick über die Parteienlandschaft geboten.

Beim Blick auf die Erststimme ist besonders der Kandidaten-Check von „Abgeordnetenwatch“ spannend. Hier lassen sich die Aussagen der lokalen Bundestagskandidaten zu relevanten Themen mit den eigenen Positionen vergleichen. Die Kandidaten aus dem Münsterland sind größtenteils vertreten.

Steuervorteil ausrechnen

Zusätzlich gibt es thematische Anwendungen, wie den „Steuer-O-Mat“ . Die von einem Online-Steuererklärungsunternehmen entwickelte App kann errechnen, welche Partei die größten Steuervorteile bietet. Der „Sozial-O-Mat“ hingegen geht auf die Themen Familie, Flucht, Pflege im Alter und Armut ein. Der „Agrar-O-Mat“ eines Landwirtschaftsverlags richtet sich besonders an Landwirte und der „Digital-O-Mat“ an Internetnutzer.

Doch Vorsicht ist geboten! Auch wenn die Angebote keine Wahlempfehlung geben, sondern eine Informationsquelle sein wollen, müssen die persönlichen und kommerziellen Interessen der Entwickler im Auge behalten werden. Einige Fragen sind durchaus wertend formuliert.

Beatles oder Ronny?

Mit einem Augenzwinkern ist der „Musik-O-Mat“ des Streaming-Dienstes Deezer zu betrachten. Die Kanzlerfrage wird hier auf die Entscheidung zwischen „Penny Lane“ von den Beatles (Martin Schulz) und dem Schlagerhit „Wir lieben die Stürme“ von Ronny ( Angela Merkel ) heruntergebrochen.