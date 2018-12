Die besten Weihnachts-Werbespots des Jahres

Schon immer nutzen die großen Firmen und Unternehmen die Emotionen ihrer Kunden für ihre Zwecke. Besonders zu Weihnachten versuchen sie mit cleveren Marketing-Kampagnen zu punkten. Oft sehr erfolgreich.

Auch in diesem Jahr haben es viele Unternehmen geschafft mit besonders eindringlicher Weihnachtswerbung für Aufsehen zu sorgen und die Menschen emotional zu berühren oder sie zum Lachen zu bringen.

Wir haben die besten Werbespots und Clips rund ums heilige Fest zusammengetragen:

Elton Johns emotionale Zeitreise

John Lewis ist eine in ganz Großbritannien angesiedelte Kette von Warenhäusern. In diesem Jahr hat sich deren Marketing-Abteilung etwas Besonderes einfallen lassen.

Für ihren Weihnachtsspot hat der Kaufhaus-Konzern niemand geringeren als Weltstar und Namenspartner Elton John gewinnen können. In dem über zwei Minuten langen Clip lässt der Musiker große Teile seiner Karriere Revue passieren:

Kevin ist wieder allein zu Haus

Internetriese Google hat einen echten Coup gelandet. Dem Suchmaschinen-Konzern ist es gelungen eine neue, kurze Version des absoluten Weihnachtsfilm-Klassikers "Kevin allein zu Haus" zu drehen und dabei für ihren Sprachassistenten zu werben. Mit Originaldarsteller Macaulay Culkin!

Jingle Bells in der Bierversion

An Weihnachten wird oft und viel Wein getrunken. Aber auch das Bier soll nicht zu kurz kommen. Findet zumindest Veltins und lässt seine Flaschen eine Version vom Klassiker "Jingle Bells" einspielen.

Rettet die Orang-Utans!

Iceland Foods dürfte in Deutschland kaum einer kennen. In diesem Jahr hat die britische Supermarktkette mit Sitz in Wales aber durch einen besonderen Weihnachtsspot auf sich aufmerksam gemacht. Der Clip thematisiert die Bedrohung von Orang-Utans und dem Regenwald durch die Menschen. In Großbritannien wurde die Ausstrahlung im Fernsehen übrigens nicht zugelassen. Den TV-Leuten war die Werbung wohl zu heikel.

Gipfel der unartigen Kinder

Unartige Kinder bekommen an Weihnachten keine Geschenke vom Weihnachtsmann. Also müssen sie aufhören frech zu sein. Doch wie organisiert man das? Mit einem Gipfeltreffen der unartigen Kinder aus der ganzen Welt. Was Air New Zealand damit zu tun hat? Sehen Sie selbst:

Der Schneemann lebt

Die Magie von Weihnachten lebt? Vielleicht, nur vielleicht. Denkt sich zumindest die Textilfirma Barbour und lässt einen Schneemann bauen:

Weihnachten mit der Teddy-Familie

Teddys gehen immer. Besonders zu Weihnachten. Denkt sich der London Heathrow Airport:

Ewige Weihnachtsexperten

Die Experten in Sachen Weihnachten sind die ohnehin starken Marketing-Abteilungen der Supermarktketten. Edeka, Aldi, Lidl und Co. liefern auch in diesem Jahr in Sachen Weihnachtswerbung ab:

Aldi:

Edeka:

Penny:

Lidl:

Kaufland:

Rewe: