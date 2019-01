Der starke Westwind wurde in der Silvesternacht zum Verhängnis. Ein Video der Niederländischen Rundfunkstiftung zeigt den dichten Funkenregen, der vom Wind in Richtung Stadt getragen wurde und in den Straßen niederging. Die Feuerwehr musste den Strandboulevard räumen. Erst am Neujahrsmorgen waren die Brände gelöscht.

In einem weiteren Video ist zu erkennen, wie sich durch die Hitze des Feuers Tornados bilden. Traditionell wird an der Küste im Westen des Landes der Jahreswechsel mit großen Freudenfeuern am Strand begrüßt. Mehrere Küstenstädte konkurrieren dabei um das größte Freudenfeuer.

Der Brandstapel in Scheveningen war in diesem Jahr 48 Meter hoch. Für das Feuer vom 31. Dezember 2015 hält die Stadt immer noch den Guinness Weltrekord für das größte Freudenfeuer - mit einer Größe von 8,695 Kubikmetern.