Da wusste sich jemand zu helfen: Ein Junge sitzt an seinem Tisch vor den Mathehausaufgaben. Doch bevor er sich selbst zu viel Arbeit macht, fragt er lieber Amazons Sprachassistenten "Alexa" nach den Lösungen.

Der Junge wähnt sich unbeachtet, während er "Alexa" um Hilfe bittet. Er merkt nicht, dass seine Mutter in den Raum kommt - mit dem Smartphone in der Hand. Sie filmt die Situation und teilt das Video bei Twitter.

Video hat 8,5 Millionen Aufrufe

In der Videosequenz fragt der Junge: "Was ist fünf minus zwei?" Eigentlich keine schwierige Aufgabe. Doch trotzdem lässt er sich lieber von Alexa helfen - bevor sich doch noch ein Fehler einschleicht.

Mittlerweile hat das Video mehr als 8,5 Millionen Aufrufe in dem sozialen Netzwerk. Der Junge, der laut der " New York Post" der sechsjährige Jariel aus New Jersey ist, wird für seinen cleveren Schachzug gefeiert. Zumindest von den meisten Nutzern: Einige kritisieren, wieso das Kind die Aufgabe nicht alleine lösen konnte, sondern Hilfe von einem Sprachassistenten benötigte.

Ein "Danke" an "Alexa"

Jariels Mutter sagte gegenüber der "New York Post": "Es war ein normaler Tag, an dem Hausaufgaben gemacht wurden." Sie habe aus dem Wohnzimmer belauscht, wie er Alexa einige Aufgaben gestellt hat. "Ich konnte ich nicht glauben", so die Mutter weiter.

Wie es sich gehört, hat sich Jariel am Ende übrigens noch bei seiner Helferin bedankt: "Danke Alexa, dass du mir bei den Hausaufgaben geholfen hast." Ein braves Schlitzohr eben.