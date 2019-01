"Wilsberg" lockt Millionen Zuschauer an

Zu Beginn der Folge "Gottes Werk und Satans Kohle" ruft sogar der "wahre Wilsberg" und Besitzer des bekannten Antiquariats, Michael Solder, zum Einschalten auf:

Doch auch ohne dessen Aufruf lockte " Wilsberg" viele Zuschauer an. Am Samstagabend war die Krimiserie mit 7,34 Millionen Zuschauern erneut die stärkste Sendung in der Fernseh-Primetime. Damit lag Münsters wohl berühmtester Detektiv vor der Musikshow "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" und der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar".

Auch Reaktionen aus dem Netz ließen nicht lange auf sich warten.

Netzreaktionen zu "Wilsberg"

Ein User stellte augenzwinkernd fest, dass Personen und die Handlung des Films frei erfunden sind. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Mietpreisen in "Wilsberg"-Stadt Münster wären da also (leider) auch nur rein zufällig...

Einige Zuschauer freuten sich zwar über den Auftritt des Kommissars Overbeck und der damit verbundenen Komik...

...für andere ist Overbeck allerdings ein Grusel-Element:

Apropos Grusel: Auch die dauerhafte kriminelle Energie der Arbeitgeber von Wilsbergs Nichte Alex Holtkamp und der regelmäßige Berufswechsel der Anwältin führt zu regelmäßigen Bedenken seitens der Zuschauer:

"Wilsberg" offenbarte in der neuen Folge eine neue Arbeitsethik...

… als auch ein neu gefundenes Wissen über die zehn Gebote. Oder sind es doch elf? Bei "Wilsberg" kann sich das schließlich immer ändern.

Da darf man auch schon mal den beliebten Münster-Tatort links liegen lassen, meint dieser Twitter-Nutzer: