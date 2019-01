Amazon-Kunden werden zum Ziel von Betrügern

Erfundene Zitate von Politikern

Ein gefährliches neues Phänomen schadet zwar nicht den Finanzen oder der Persönlichkeit des Internetnutzers, gefährdet aber das gesellschaftliche Zusammenleben: Momentan kursieren Fake-Zitate von Politikern im Internet. So wird Heiko Maas (SPD) in den Mund gelegt, gesagt zu haben, selbst wenn die Ehefrau erst sechs und der Mann 56 ist, könne man nicht einfach unterstellen, die Heirat sei nicht aus Liebe vollzogen worden. Und Claudia Roth (Grüne) wird neben der von ihr nie getätigten Aussage abgebildet, man solle sich lieber einen Flüchtling statt einen Hund zulegen. Diese Aussagen wurden zweckentfremdet, radikalisiert, verkürzt und in falsche Zusammenhänge gesetzt, um so Wut und Unverständnis in der Gesellschaft auszulösen. Sie sind in ihrer Darstellung völlig verdreht.

https://www.mimikama.at/allgemein/frei-erfundene-politiker-zitate/