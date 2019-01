Gemeinsam mit Marie Kondo wird jetzt aufgeräumt. In den USA, aber auch in Deutschland. Seitdem der Streamingdienst Netflix passend zum neuen Jahr die achtteilige Serie "Aufräumen mit Marie Kondo" veröffentlicht hat, gibt es in den sozialen Medien einen regelrechten Hype um die Japanerin und ihre Art, auszusortieren.

Das Grundprinzip der "Konmari"-Methode ist einfach: Behalten wird, was glücklich macht. Alles andere wird weggeschmissen. Dazu wird zunächst alles auf einen Haufen geworfen. Dann wird jedes Teil angefasst, immer mit der Frage verbunden: Bringt es mir noch Freude? Nur wenn die Antwort "Ja" lautet, wird das Teil behalten.

"Konmari"-Methode im Trend

Für die Serie besucht die Kondo Familien in den USA und räumt mit ihnen auf. Aber längst misten nicht mehr nur die Familien, die Kondo besucht hat, ihr Zuhause aus. Begeisterte Anhänger der Aufräumexpertin posten auf Twitter, Instagram und Co. Bilder von wohl sortierter Kleidung oder teilen ihre Erfahrungen mit Neulingen. Kritiker spotten darüber, was sich neben unerwünschten materiellen Dingen noch so alles aussortieren ließe, unliebsam gewordene Menschen zum Beispiel.

Dass das Interesse an Kondo und ihrer "Konmari"-Methode auch in Deutschland steigt, zeigen die Google-Trends. Besonders in Hamburg und Berlin wurde verstärkt nach "Marie Kondo" gesucht. Im Vergleich der Bundesländer liegt Nordrhein-Westfalen eher im Mittelfeld. In Ostdeutschland und im Saarland wurde am wenigsten bei Google nach der Aufräumexpertin gesucht.

