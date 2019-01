Smartphone auf Abschiedstour?

Das Smartphone ist der technologische Mittelpunkt unseres Lebens, ein Beinah-Alleskönner, ohne den fast niemand mehr das Haus verlässt. Junge Erwachsene schauen einer Studie des Beratungsunternehmens Deloitte zufolge fast 60 Mal am Tag auf ihr Gerät, checken WhatsApp-Nachrichten, posten bei Instagram, navigieren mit GoogleMaps, surfen im Internet.

An der Börse hat der einstige Überflieger Apple, dessen Flaggschiff iPhone vor zwölf Jahren die Ära des Smartphone-Booms einleitete, kräftig Federn gelassen. Der Kurs sank vom Spitzenwert 199 Euro im Oktober auf zuletzt rund 137 Euro pro Aktie. Erstmals seit gut einem Jahrzehnt hatte der Konzern seine Umsatzprognose nach unten korrigiert. Dafür gibt es vielfältige Gründe. Einer der offensichtlichsten: Weil sich neue Smartphones längst nicht mehr so fundamental von ihren Vorgängermodellen unterscheiden wie in früheren Generationen, sinkt die Bereitschaft der Kunden, regelmäßig in ein neues Handy zu investieren.

5G-Versorgung noch Zukunftsmusik

Noch viel gravierender dürften die Folgen des technologischen Fortschritts sein. Wenn eines Tages im „Internet der Dinge“ Geräte miteinander kommunizieren, smarte Datenbrillen mit Augmented Reality-Anwendungen digitale Daten in die echte Welt einbinden und sprechende Assistenten wie Alexa den Griff zum Smartphone überflüssig machen, verliert es seine Rolle als zentrales Steuerelement im digitalen Alltag.

Telekom-Technologievorstand Claudia Nemat prognostizierte bereits vor einigen Monaten im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung: „Wir werden unser Leben definitiv nicht mehr so an den Bedingungen des Smartphones ausrichten, wie wir es heute tun.“ Sie zeigte sich sogar überzeugt, dass das Handy in vielen Bereichen ersetzt werde. „Nicht heute, aber vielleicht in zehn Jahren.“

Smarte AR-Brille von Apple

Noch fehlt es, vor allem in Deutschland, an den Voraussetzungen für eine Rundum-Vernetzung und -Digitalisierung. Eine flächendeckende 5G-Versorgung, die auch als Voraussetzung für autonomes Fahren gilt, ist noch Zukunftsmusik. Smartphone-Hersteller wie Apple haben dennoch längst begonnen, neue Umsatzfelder zu erschließen. Seit Jahren investiert der Konzern in Augmented Reality (AR), die so genannte „Erweiterte Realität“. Sie werde die Technologie-Nutzung „für immer verändern“, wird Apple-Chef Tim Cook nicht müde in Interviews zu betonen.

Spätestens im kommenden Jahr, vermuten Insider, werde Apple eine smarte AR-Brille präsentieren, die keine Verbindung zu einem Smartphone benötigt. Sie habe das Zeug, den Markt ähnlich zu revolutionieren, wie es das iPhone vor zwölf Jahren tat.