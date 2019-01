Kylie Jenner hat im Februar 2018 im sozialen Netzwerk Instagram für einen Rekord gesorgt. Die Influencerin, bekannt aus der Reality-Show „Keeping Up With The Kardashians“, postete das erste Foto mit ihrer Tochter. Das Bild wurde zum am häufigsten gelikten Foto auf der Plattform. 18,6 Millionen Mal klickten User mittlerweile auf „Gefällt mir“.

Doch dieser Rekord wurde nun unerwartet gebrochen – von einem Hühnerei. Anfang Januar wurde ein neuer Instagram-Account gegründet. Die Seite trägt in der deutschen Übersetzung den Namen „Weltrekord-Ei“ – und wurde, den Seitenangaben nach, nur gegründet, um den bisherigen Rekord von Kylie Jenner zu brechen.

Braunes Ei auf weißem Grund

Und das gelang schneller als gedacht: Nur ein einziges Foto wurde auf dem Account hochgeladen. Keine atemberaubenden Urlaubsfotos, kein leckeres Essen oder strahlende Gesichter. Auf dem Foto ist lediglich ein braunes Hühnerei vor einem weißen Hintergrund zu sehen. Nicht mehr, nicht weniger.

Der Rekord war innerhalb weniger Tage gebrochen. Mittlerweile haben mehr als 48 Millionen Nutzer bei dem Ei-Foto auf „Gefällt mir“ gedrückt. Innerhalb kürzester Zeit wurde das Bild so zum neuen Rekordhalter der Plattform.