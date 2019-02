So wehren sich User gegen Hass-Kommentare im Netz

78 Prozent der Internet-Nutzer haben laut einer Forsa-Studie von 2018 schon einmal Hass-Kommentare in den sozialen Medien, auf Blogs und Webseiten gesehen. Am "Safer Internet Day" (5.2.) ist die Online-Community aufgerufen, unter dem bundesweiten Hashtag #lauteralshass ein Zeichen gegen Hass im Netz zusetzen. Auch die Polizei Münster beteiligt sich an der Aktion.