DBakel: Wie das Netz gegen die Deutsche Bahn mobil macht

Die Deutsche Bahn - über kein anderes Unternehmen können sich die Menschen hierzulande wohl so aufregen. Auch die Witze über Verspätungen und Zugausfälle scheinen nie alt zu werden.

#DBakel wird Trend

Besonders in den sozialen Netzwerken ist die Aufregung über die Deutsche Bahn ungebrochen. In letzter Zeit wird dort immer häufiger der Hashtag #DBakel verwendet. Dieser bahnt sich an zum Trend zu werden. Während sich bei Twitter die Menschen größtenteils unter diesem Hashtag über die Bahn beschweren und ihrer Wut über die Zugpannen freien Lauf lassen, finden sich in der Studentenapp Jodel auch witzige Geschichten rund um die DB und das Zugfahren.

#DBakel: Die besten Bahn-Jodel 1/29 Witze über die Deutsche Bahn werden nie alt. Besonders in der Jodel-App trendet zurzeit der Hashtag #DBakel. Foto: Screenshot Jodel-App

Witze über die Deutsche Bahn werden nie alt. Besonders in der Jodel-App trendet zurzeit der Hashtag #DBakel. Foto: Screenshot Jodel-App

Witze über die Deutsche Bahn werden nie alt. Besonders in der Jodel-App trendet zurzeit der Hashtag #DBakel. Foto: Screenshot Jodel-App

Witze über die Deutsche Bahn werden nie alt. Besonders in der Jodel-App trendet zurzeit der Hashtag #DBakel. Foto: Screenshot Jodel-App

Witze über die Deutsche Bahn werden nie alt. Besonders in der Jodel-App trendet zurzeit der Hashtag #DBakel. Foto: Screenshot Jodel-App

Witze über die Deutsche Bahn werden nie alt. Besonders in der Jodel-App trendet zurzeit der Hashtag #DBakel. Foto: Screenshot Jodel-App

Witze über die Deutsche Bahn werden nie alt. Besonders in der Jodel-App trendet zurzeit der Hashtag #DBakel. Foto: Screenshot Jodel-App

Witze über die Deutsche Bahn werden nie alt. Besonders in der Jodel-App trendet zurzeit der Hashtag #DBakel. Foto: Screenshot Jodel-App

Witze über die Deutsche Bahn werden nie alt. Besonders in der Jodel-App trendet zurzeit der Hashtag #DBakel. Foto: Screenshot Jodel-App

Witze über die Deutsche Bahn werden nie alt. Besonders in der Jodel-App trendet zurzeit der Hashtag #DBakel. Foto: Screenshot Jodel-App

Witze über die Deutsche Bahn werden nie alt. Besonders in der Jodel-App trendet zurzeit der Hashtag #DBakel. Foto: Screenshot Jodel-App

Witze über die Deutsche Bahn werden nie alt. Besonders in der Jodel-App trendet zurzeit der Hashtag #DBakel. Foto: Screenshot Jodel-App

Witze über die Deutsche Bahn werden nie alt. Besonders in der Jodel-App trendet zurzeit der Hashtag #DBakel. Foto: Screenshot Jodel-App

Witze über die Deutsche Bahn werden nie alt. Besonders in der Jodel-App trendet zurzeit der Hashtag #DBakel. Foto: Screenshot Jodel-App

Witze über die Deutsche Bahn werden nie alt. Besonders in der Jodel-App trendet zurzeit der Hashtag #DBakel. Foto: Screenshot Jodel-App

Witze über die Deutsche Bahn werden nie alt. Besonders in der Jodel-App trendet zurzeit der Hashtag #DBakel. Foto: Screenshot Jodel-App

Witze über die Deutsche Bahn werden nie alt. Besonders in der Jodel-App trendet zurzeit der Hashtag #DBakel. Foto: Screenshot Jodel-App

Witze über die Deutsche Bahn werden nie alt. Besonders in der Jodel-App trendet zurzeit der Hashtag #DBakel. Foto: Screenshot Jodel-App

Witze über die Deutsche Bahn werden nie alt. Besonders in der Jodel-App trendet zurzeit der Hashtag #DBakel. Foto: Screenshot Jodel-App

Witze über die Deutsche Bahn werden nie alt. Besonders in der Jodel-App trendet zurzeit der Hashtag #DBakel. Foto: Screenshot Jodel-App

Witze über die Deutsche Bahn werden nie alt. Besonders in der Jodel-App trendet zurzeit der Hashtag #DBakel. Foto: Screenshot Jodel-App

Witze über die Deutsche Bahn werden nie alt. Besonders in der Jodel-App trendet zurzeit der Hashtag #DBakel. Foto: Screenshot Jodel-App

Witze über die Deutsche Bahn werden nie alt. Besonders in der Jodel-App trendet zurzeit der Hashtag #DBakel. Foto: Screenshot Jodel-App

Witze über die Deutsche Bahn werden nie alt. Besonders in der Jodel-App trendet zurzeit der Hashtag #DBakel. Foto: Screenshot Jodel-App

Witze über die Deutsche Bahn werden nie alt. Besonders in der Jodel-App trendet zurzeit der Hashtag #DBakel. Foto: Screenshot Jodel-App

Witze über die Deutsche Bahn werden nie alt. Besonders in der Jodel-App trendet zurzeit der Hashtag #DBakel. Foto: Screenshot Jodel-App

Witze über die Deutsche Bahn werden nie alt. Besonders in der Jodel-App trendet zurzeit der Hashtag #DBakel. Foto: Screenshot Jodel-App

Witze über die Deutsche Bahn werden nie alt. Besonders in der Jodel-App trendet zurzeit der Hashtag #DBakel. Foto: Screenshot Jodel-App

Witze über die Deutsche Bahn werden nie alt. Besonders in der Jodel-App trendet zurzeit der Hashtag #DBakel. Foto: Screenshot Jodel-App

Bis jetzt scheint die Deutsche Bahn auf Tweets und Posts in anderen Netzwerken zum Hashtag #DBakel nicht einzugehen. Eine Antwort auf Nachfrage der WN, wie denn das Beschwerdemanagement oder die Social-Media-Abteilung der DB auf diesen Hashtag reagiere, ist bisher noch nicht eingetroffen.