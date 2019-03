Leitfaden informiert Eltern über Privatsphäre-Einstellungen

Das Instagram-Konzept ist auf den ersten Blick simpel: Nutzer können Fotos und kurze Videos teilen und liken, chatten und mit anderen in Kontakt kommen. Doch gerade Eltern fragen sich, wie und ob ihre Kinder auf Instagram genug geschützt sind. Das wird vor allem dann schwierig, wenn sie die App selbst nicht nutzen. Mit einem Handbuch zu den grundlegenden Funktionen und Einstellungen will Instagram ihnen helfen. Das Handbuch erklärt den Unterschied zwischen einem privaten und einem öffentlichen Konto, wie Konten und Kommentare blockiert oder gemeldet werden können und wie die Zeit, die Jugendliche auf Instagram verbringen, verwaltet werden kann.

Für regelmäßige Nutzer kaum Neues

Außerdem bietet der Leitfaden ein Glossar rund um Instagram und stellt eine Liste von Fragen, die Eltern helfen sollen, mit ihren Kindern über ihr Instagram-Verhalten ins Gespräch zu kommen. Dass jeder Nutzer über einen "Manuellen Filter" Worte und Formulierungen eingeben kann, die er nicht in seinen Kommentaren lesen möchte, mag auch für Stamm-Nutzer eine neue Information sein. Darüber hinaus enthält der Leitfaden für regelmäßige Nutzer kaum Neues.

Laut des Berichts "Grunddaten Jugend und Medien 2019" des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI), der mehrere wissenschaftliche Studien miteinander kombiniert, liegt Instagram auf Platz 3 der Angebote, die Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren am liebsten nutzen - nach Youtube und Whatsapp. Auf dem Smartphone liegt die App hinter Whatsapp sogar auf dem zweiten Platz. 73 Prozent der Befragten zwischen 14 und 24 Jahren gaben an, Instagram regelmäßig zu nutzen.

Möglichkeiten zum Schutz gegen Mobbing

Diejenigen, die sich regelmäßig auf Instagram bewegen, dürften mit den Funktionen und Einstellungen, die der Eltern-Leitfaden abdeckt, bereits vertraut sein - auch die Minderjährigen. Die Option, einen Account privat zu halten, bleibt selbst bei seltener Nutzung kaum verborgen. Andere Einstellungen, wie das Blockieren von Konten und Kommentaren und der eigene Kommentar-Filter könnten dagegen auch für routinierte Nutzer interessant sein.

In einer im IZI-Bericht zitierten Studie geben 19 Prozent der 13- und 14-Jährigen und 25 Prozent der 15- und 16-Jährigen an, schon einmal online gemobbt worden zu sein. In beiden Altersgruppen sind jeweils 39 Prozent schon einmal mit "verstörenden oder beängstigenden Inhalten" in Berührung gekommen - hier bietet der Leitfaden Möglichkeiten, sich zu wehren und befähigt Eltern, ihre Kinder beim Festlegen von Privatsphäre- und Kommentar-Einstellungen zu beraten.

Werbung ist kein Thema

Einen weiteren Aspekt der Instagram-Nutzung spricht der Leitfaden nicht an: In der Studie fühlen sich über 70 Prozent der 13- bis 16-Jährigen im Netz zu viel Werbung ausgesetzt. Nicht nur die offiziellen Accounts von Konzernen, die leicht zu erkennen sind, fallen in diese Kategorie.

Weitaus schwieriger als Werbung zu identifizieren sind Beiträge von sogenannten Influencern. Sie arbeiten häufig mit Marken zusammen und zeigen deren Produkte auf Bildern und in Videos - einige, ohne kenntlich zu machen, dass es sich dabei um bezahlte Werbung handelt und nicht um eine private Empfehlung.