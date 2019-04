Bloß nicht spoilern! Das ist im Moment wohl die größte Angst der "Game of Thrones"-Fans. Denn zwei Jahre mussten sie auf neue Folgen warten, am frühen Montagmorgen war es so weit: Die Mittelalter-Saga ist in ihre achte und finale Staffel gestartet. In der rund 55-minütigen Auftaktfolge kehren mehrere Figuren in die fiktive Stadt Winterfell zurück und feiern ihr Wiedersehen. In Deutschland sind die Folgen seit 3 Uhr in der Nacht zu Montag auf dem Pay-TV-Sender Sky zu sehen.

In den verbleibenden fünf Episoden soll es nach Angaben der Macher zur bisher größten TV-Schlacht der Geschichte kommen. Am 20. Mai endet die Saga mit einem rund 80-minütigen Finale. Fans der Serie fiebern diesem Tag aufgeregt entgegen, an anderen geht dieser Hype komplett vorbei. So unterschiedlich sind auch die Reaktionen im Netz: