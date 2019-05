Reaktionen aus der Lokalpolitik

Stunk und Vorwürfe nach der Wahl? Fehlanzeige! Zumindest in der Lokalpolitik scheint es eher ruhig vor sich hinzuplätschern. Die etablierten Kräfte schlagen überwiegend dankbare und zufriedene Töne an. Stimmverluste oder Enttäuschungen will man auf Twitter und Facebook offenbar nur ungern einräumen.

Kontroverser geht es überregional zu. So teilte Thomas Bareiß von der CDU ordentlich gegen junge Wähler aus:

Dabei ist es vor allem die CDU, die Kritik einstecken muss. Sie hatte sich bereits durch ihre Reaktion auf das Rezo-Video im Netz Hohn und Spott eingefahren.

Interessant: Die taz hat ein anderes Opfer auserkoren.

Zum Thema AfD:

Doch in Anbetracht der Wahlergebnisse in Sachsen und Brandenburg bleibt so manch einem User das Lachen im Halse stecken.