Die Birthstrikers haben beschlossen, keine Kinder in eine Welt zu setzen, in der Wissenschaftler vorhersagen, dass der Klimawandel für Millionen von Menschen zu größeren Waldbränden, mehr Dürren und Nahrungsmittelknappheit führen wird. "Es gibt so viele Menschen da draußen, die Angst vor einer Klimakatastrophe haben, dass sie sich gegen eine Familie entscheiden", sagte die Mitbegründerin der Bewegung, Sängerin Blythe Pepino , in einem Interview der BBC .

Ökosysteme seien dabei zusammenzubrechen, aber kein politischer Wille sichtbar, die drohende Klimakrise abzuwenden. Daher wolle die 33-jährige Britin, die sich durchaus eine Familie mit ihrem Freund wünsche, keine Kinder die Welt setzen. Ihre Zeit und Energie wolle sie stattdessen in den Klima-Aktivismus investieren.

Dem Sender CNN zufolge gehören der Birthstrike -Bewegung etwa 300 Personen an, die meisten davon leben in Großbritannien. Die Geburtsstreiker möchten Eltern und solche, die es werden wollen, nicht verurteilen, sondern zeigen, "wie die Gefahr einer Umweltkatastrophe die Art und Weise verändert, wie wir uns unsere Zukunft vorstellen". Dennoch gibt es viel Kritik an der Bewegung:

Ausdrücklich gehe es der Bewegung nicht darum, das Klima mit Hilfe einer Minimierung der Bevölkerungszahl retten zu wollen. Blythe Pepino sagte sogar gegenüber dem Guardian, dass eine Politik der Bevölkerungsreduzierung "völlig unmoralisch ist". Stattdessen "müssen wir unsere Lebensweise ändern“, sprich anders oder weniger konsumieren und den Pro-Kopf-Ausstoß an Treibhausgasen senken.

„ Die Reduzierung der menschlichen Bevölkerung ist keine schnelle Lösung für Umweltprobleme. Die Reduzierung der menschlichen Bevölkerung ist keine schnelle Lösung für Umweltprobleme. “ Wissenschaftler Corey J. A. Bradshaw und Barry W. Brook

Zu diesem Ergebnis kommt auch eine Studie zweier australischer Umweltwissenschaftler. Demnach wäre eine Stagnation oder ein Rückgang der Bevölkerungzahl zwar wünschenswert - heute leben 14 Prozent aller Menschen, die jemals existiert haben, und die Zahl wird weiter steigen - allerdings würde eine niedrigere Geburtenrate erst unseren Ur-Ur-Ur-Urenkeln zugute kommen.

Und so geht es auch den Befürwortern der Birthstrike-Bewegung weniger um ihr individuelles Handeln als vielmehr um ein kollektives Bemühen, einen politischen Wandel zu bewirken.