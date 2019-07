Im Netz der Video-Angebote

6. Tales of the City (Netflix)

Breviarium: LGBT in San Francisco: Basierend auf Armistead Maupins “Stadtgeschichten” rückt die Serie das queere Leben an der Barbary Lane 28 in den Vordergrund. Mary Ann (fantastisch: Laura Linney) kehrt nach Jahren anlässlich des 90. Geburtstags von Anna Madrigal (großartig: Olympia Dukakis) zurück in ihr altes Zuhause. Dort trifft sie auf ihren Ex-Mann, ihre Adoptivtochter Shawna und auch ihren alten Freund und Mitbewohner Michael Tolliver (genannt Mouse). Es geht um Beziehungen, Transgender, Instagram, Aids, Liebe und Sex. Wem die Sexszene in dem Elton-John-Biopic “Rocketman” schon zu gewagt war, sollte hier besser nicht reinschauen.

Beste Figur: Ellen Page ist für “Tales of the City”, was Megan Rapinoe für die amerikanische Frauenfußball-Nationalelf ist: ein Hauptgewinn. Das gilt übrigens auch für “The Umbrella Academy”, eine Superhelden-Serie, die weder von Marvel noch von DC stammt und in der Ellen Page die Hauptrolle verkörpert. Den Namen der Serie oder des Films kann man beliebig austauschen, der obige Satz allerdings besitzt immer Allgemeingültigkeit.

Beste Szene: Mary Anne trinkt sich in einer Bar Mut an, um mit Shawna über den Verkauf von Barbary Lane zu sprechen, traut sich sogar auf der Bühne den Song “Come to My Window” von Melissa Etheridge zu singen und gerade, als sie und Shawna einen Hinweis gefunden haben, warum Anne das Haus aufgibt, übergibt sich Mary Anne inmitten des Lokals.

Bester Song: Wenn die Abspannmusik von der kanadischen Punkrockband Metz stammt und der Song “Headache” heißt, dann ist das ein Indiz dafür, dass die vorangegangenen Minuten nicht zu harmonisch gewesen sind.

Bingeabilty: Take your time. Zehn Folgen zwischen 46 und 60 Minuten: 549 Minuten, also neun Stunden und neun Minuten.