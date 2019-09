Wer ein Android-Smartphone besitzt, kann das beliebte Quiz jetzt mit dem Google-Assistenten spielen, der sich in der Regel über langes Halten der Home-Taste öffnen lässt. Auf den (Sprach-) Befehl „Rede mit Wer wird Millionär?" startet in Sekundenschnelle die virtuelle Quizshow. Der Spieler muss ebenso wie beim Original im TV auf dem Weg zur Million 15 Fragen lösen, die immer kniffeliger werden. Auswählen lässt sich die vermeintlich richtige der vier Antwortmöglichkeiten per Sprachbefehl oder per Fingerdruck. Bei jeder richtigen Lösung erhöht sich der (virtuell) gewonnene Geldbetrag. Weiß der Spieler auf dem Weg zur Million mal nicht weiter, helfen der 50:50-, Telefon- und Publikumsjoker.

In der Bestenliste aufsteigen

Um die Million zu erreichen, können unendlich viele Runden gespielt werden - allerdings gibt es pro Tag jeweils nur die gleichen 15 Fragen. Nach einer kurzen Registrierung über den Google-Assistenten mit Namen und Profilbild können besonders ambitionierte Spieler auch versuchen, in der Bestenliste aufzusteigen und die Fragen vergangener Tage zu beantworten. Das Spiel ist kostenlos, lässt sich aber nur auf Android-Geräten spielen.