Münster -

Der Weg war ungewöhnlich, die Freude umso größer: Via Facebook-Messenger meldete sich eine ehemalige Kollegin, die jetzt in Südamerika lebt: „Bist du das in dem Video?“, schrieb sie im Chat an den Kollegen und fügte einen Link hinzu. Der Angesprochene klickte sofort auf das „Play“-Symbol – und tappte damit in die Falle von Betrügern.