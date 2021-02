Ein neues soziales Netzwerk, bei dem sich mehrere Nutzer wie bei einem Telefonat verbinden und miteinander sprechen können. Andere können zuhören und hinzugeschaltet werden. Das ist Clubhouse. Ein einfaches Konzept. „So einfach, dass es auch mein 80-jähriger Vater problemlos nutzen könnte“, sagt ­Medienexperte Richard Gutjahr, der darin auch einen Teil des Erfolgs der App sieht. Schein-Intimität und keine Hierachie In den Räumen – so werden die Gruppen genannt –, in denen die Gespräche stattfinden, habe man zudem das Gefühl, unter sich zu sein. Diese scheinbare Intimität sei ein weiterer Grund für den Erfolg. „Jeder duzt sich, es gibt keine Hierarchie. Auch Prominente und Stars sind nur drei Klicks entfernt. Nirgends ist die Chance größer, mit seinen Idolen zu interagieren“, erklärt Gutjahr. Die Entwickler von Clubhouse hätten alles richtig gemacht. „Das sind aber auch keine No-Names“, sagt Gutjahr, der erklärt: „Es handelt sich um Stanford-Absolventen mit großen Geld­gebern aus dem Silicon-Valley. Der Hype ist programmiert und lange vorbereitet worden.“ „ Das suggeriert eine Art Exklusivität. Jeder will dabei sein, etwas besonderes sein. “ Richard Gutjahr Aktuell befindet sich Clubhouse erst in der Beta-Phase. Nur Apple-Nutzer können die App herunterladen, nutzen kann man sie gar erst mit einer Einladung von bisherigen Nutzern. „Das suggeriert eine Art Exklusivität. Jeder will dabei sein, etwas besonderes sein“, sagt Gutjahr, der von einem künstlichen Hype spricht. Die Exklusivität sei aber kein Widerspruch zu dem eigentlichen Ziel der großen Tech-Konzerne. Das heiße Wachstum, Wachstum, Wachstum. Denn auch wenn Clubhouse keine Nutzer-Zahlen veröffentlicht, ist der Wachstum deutlich zu erkennen.