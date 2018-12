New Names beenden das fünfte Jahr

Auf Einladung des Vereins „Vision“ zur Förderung der populären Kultur spielten vor erfreulich großem Publikum die Bands Hobo at the Railroadstation, Boomtown Shakedown und Dancing Willow.

Dancing Willow eröffnete den Abend und setzte mit dem oft getragenen, manchmal schwungvollem, immer aber packenden Irish Folk einen selbst für New-Names-Verhältnisse ungewohnten musikalischen Akzent. Mit Spezialeinlade von Trommer Michael Tuschewitzki, der für ein Lied hinter seinem Schlagzeug hervorkam und vor der Bühne auf allem trommelte, was ihm in die Quere kam.

Weiter ging es mit Hobo at the Railroadstation, die eine eigene Mixtur aus Blues und Punk präsentierten, bevor Boomtown Shakedown mit collen Rhythmen rund um Reggae die Zuschauer ganz easy in die Nacht entließen.

Das New-Names-Konzert am 20. Dezember 2018 in Bildern 1/32 Hobo at the Railroadstation beim New-Names-Konzert am 20. Dezember 2018 im Jovel, Münster. Foto: Gunnar A. Pier

So endet das fünfte Jahr der Konzertreihe, die jungen Bands eine Auftrittsmöglichkeit bietet. Die gute Nachricht für alle Anhänger der New Names: Im kommenden Jahr geht's weiter.