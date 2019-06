Während New-Names-Erfinder Steffi Stephan mit Udo Lindenberg durch Deutschlands größte Konzerthallen tourt, bereitet sich das New-Names-Team auf die letzte Show vor der Sommerpause vor. Apropos New-Names-Team: Dazu gehörte einst auch Charlotte Giers . Inzwischen lebt sie in Berlin und macht selbst Musik. Wie das klingt, demonstriert sie nun bei einer Art Comping-Home-Auftritt.

Die drei Akteure im Juni in den Worten des Veranstalters:

Charlotte Giers: Charlotte singt von großen Gefühlen, wahrer Liebe, verlorenen Freundschaften und gebrochenen Herzen. Ihre Songs sind ihr Tagebuch und begleiten jeden ihrer Lebensabschnitte. Mit starken Texten, eingängigen Melodien und einem satten Beat verleiten ihre Songs zum Tanzen, Lachen und Träumen, aber auch zum Nachdenken. Die Klangfarbe ihrer Stimme ist dabei unverwechselbar, mal sanft, mal voller Energie.

Trailer: Das New-Names-Konzert am 27. Juni 2019

Sascha Renier - so melodiös und wort-bild-gewandt, wie der französisch anmutende Name prophezeit. Mit Wurzeln in der fränkischen Provinz und seiner musikalischen Heimat Hamburg versteht sich der Künstler als gelungene Mischung mit Zeitgeistreflexion. Seine Melodien bringen die reale Welt zum Vorschein, sympathisch und tiefgreifend. Ein musikalischer Humanist im besten Sinne, der auf der Suche nach Harmonie, so manch wundersame Beobachtung macht. Übrigens: auch Sascha Renier ist bereits im Jovel aufgetreten - im Rahmen der Fragezeichen-Konzertreihe.

Online-Special Alle Infos zur New-Names-Reihe im Online-Special der Westfälischen Nachrichten: hier . ...

Joyce Band: Klassische Soulmusik und Weltoffenheit sind die Wurzeln und Inspiration der Musik von Joyce. Einige Interpretationen ihrer musikalischen Vorbilder paaren sich mit Kompositionen von Ron und Ley zu einem sonnigen Cocktail. Die minimalistische Instrumentierung lässt viel Raum für den Zauber ihrer warmen bewegenden Stimme.

Das Konzert findet statt am Donnerstag, 27. Juni 2019. Einlass: 19 Uhr, der Eintritt ist frei.