Ein "Clash of Styles", der begeistert

New Names im Januar 2020

Münster - Das war ein New-Names-Konzert wie aus dem Buch: Nicht nur, weil die Band Taekkn mit ihrem, wie sie sagt, "Clash of Styles" für musikalische Abwechslung sorgte - 7 Miles und Julia Mosley steuerten weitere Stile bei. So machte der Abend dem Motto "Music for Tolerance" alle Ehre.