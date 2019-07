Einsatzfelder und Wirksamkeit von Akupunktur

Akupunktur als eine der fünf Säulen der Traditionellen Chinesischen Medizin hat bereits vor vielen Jahren auch in den westlich orientierten Ländern Europas Einzug gehalten. Das breite Spektrum an Einsatzfeldern, das von akuten wie auch chronischen Kopf-, Rücken- und Gelenkschmerzen bis hin zu Tennisellbogen und Karpaltunnel-Syndrom reicht, um nur den Bewegungsapparat zu nennen, fördert dies. Gerade in den letzten 10 Jahren hat sich international die Studienlage zur Wirksamkeit von Akupunktur deutlich verbessert, so dass nicht mehr nur von ihr als eine 2000 Jahre alte Erfahrungsmedizin gesprochen wird, sondern im Gegenteil heute zu zahlreichen klinischen Indikationen fundierte wissenschaftliche Studien vorliegen. Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO veröffentlichte eine Liste an Indikationen für Akupunktur.

Von Westfälische Nachrichten