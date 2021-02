Lassen Sie sich positiv überraschen!

Das Eigenheim zu verkaufen ist für viele ein ziemlich großer Schritt. Nicht nur, dass man sich von seinem eigenen Zuhause trennt und viele Erinnerungen und Emotionen damit verbunden sind. Mit den anfänglichen Überlegungen zum Verkauf häufen sich dann auch die Fragen der Eigentümer. Was ist mein Haus oder meine Wohnung überhaupt wert? Zu welchem Preis möchte ich verkaufen oder brauche ich vielleicht eine bestimmte Summe, um mir nach dem Verkauf eine neue, kleinere Immobilie zu kaufen?

Wer jetzt Immobilienanzeigen vergleicht, bekommt einen Einblick über die Summen, die derzeit auf dem Immobilienmarkt gefordert werden. Die tatsächlichen Verkaufspreise erhält man so allerdings nicht. Für eine erste Einschätzung bieten wir unseren Kunden über unsere Internetseite den Preisfinder an. Mit dem Portal zur Wertermittlung helfen wir, schnell einen ersten Richtwert für den Verkauf zu erhalten.

Auch wenn der Verkauf erst in ein paar Jahren ansteht, lohnt es sich jetzt schon genauer hinzusehen. Und hier kommen meine Kollegen und ich als Spezialisten ins Spiel: Bei einer kostenfreien Marktwertanalyse besichtigen wir die Immobilie, prüfen und vervollständigen die angegebenen Daten. Es ist jedes Mal beeindruckend, welche Details sich hinter den Türen verbergen.

Spannend war z.B. die Bewertung eines älteren Hauses in Mauritz. Der Grundriss und die perfekte Zimmeraufteilung haben hier ebenso Pluspunkte bei der Bewertung ergeben, wie die bereits durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen, der südwestlich ausgerichtete und gepflegte Garten sowie der Kamin im gemütlichen Wohnzimmer.

Dem Verkäufer aus Mauritz habe ich meine selbst erstellte Marktwertanalyse dann persönlich vorgestellt. Und wie viele Immobilienbesitzer, war auch er positiv überrascht, welcher Preis wirklich markttauglich ist. Wir haben den Auftrag erhalten und innerhalb von zwei Wochen bei den verschiedenen Behörden die notwendigen Informationen zu der Immobilie eingeholt, um ein umfassendes Exposé zu erstellen.

So individuell jedes Eigenheim ist, so spezifisch ist auch die Suche nach dem passenden neuen Eigentümer. Wir profitieren dabei von unserer großen Interessentenkartei, in der sich Personen, die auf der Suche nach einem Eigenheim sind, vormerken lassen können. Maßgeblichen Anteil an dem »Befüllen« der Datei haben unsere Kollegen der Sparkasse. Wenn ihre Kunden auf der Suche nach einer Immobilie sind, werden sie direkt an uns vermittelt und wir treten in Kontakt. Bei der Immobilie in Mauritz konnten wir so aus unseren vorgemerkten Interessenten den passenden, finanzierungsgeprüften Käufer finden. Gemeinsam mit meinen Kollegen stehe ich den Eigentümern immer wieder gerne bei allen Fragen rund um den Immobilienverkauf zur Seite.