Der Spruch des Kollegen bleibt wohl unvergessen. „Ach quatsch, das ist gleich vorbei“, war seine Einschätzung zu dem heftigen Regen am 28. Juli 2014. Und: Er machte Feierabend, setzte sich auf‘s Rad – und versuchte nach Hause zu kommen.

Aber: Der Regen ließ nicht nach, es regnete weiter, ununterbrochen.

Das Ausmaß dieser Naturkatastrophe wurde den meisten erst ein paar Tage später so richtig klar. An dem Abend selber hatten viele erst einmal viel damit zu tun, den eigenen Haushalt irgendwie zu retten. So auch die Kollegen. Einer nach dem anderen musste schnell weg, weil das eigene Heim unter Wasser stand.

Da ist es schon ein Glück, wenn das eigene Haus auf dem höchsten Punkt der Stadt steht. Also blieb nur die Kamera zu packen und die Katastrophe abzulichten. Und spätestens auf der Rathausstraße wurde eben das gefährlich. Denn die Rathausstraße ab Fredenstiege und der gesamte Busbahnhof waren eine Seenplatte. Und die Gullis? Die Angst vor deren Fehlen trieb mich dazu, mit dem Auto über die Bürgersteige zu fahren.

Dann der Emsweg, der unübersehbare große Wohnkomplex in der Innenstadt. Die Feuerwehr versuchte, Wasser zu pumpen. Spätestens beim Blick in den Innenhof der Wohnanlage mit der Tiefgarage, der komplett unter Wasser stand – von den Autos war nur noch das Dach zu sehen – wurde klar: Das ist ein Katastrophe, wie sie die Emsstadt seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt hat. Aber: Es war eigentlich noch viel schlimmer.

Doch es zeigte sich auch, dass die Menschen in Greven zusammenhalten. Die Hilfsbereitschaft damals war beispielhaft.