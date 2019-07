Rechts erkennt man den „Wasserfall“, der durch unseren Lichtschacht in den Keller rauschte. Bei 1,47 Meter war dann die Höchstmarke erreicht. Der Strom war weg, somit fiel auspumpen erstmal aus. An Feuerwehr war natürlich nicht zu denken, die hatten ja weiß Gott Wichtigeres zu tun! Irgendwann am späteren Abend konnten wir unsere Fäkalien-Hebeanlage in Gang bringen und das Wasser war ruck-zuck aus dem Keller raus.

Die Aufräumarbeiten dauerten Tage (trotz vieler, guter Freunde!) und so ziemlich alles war hinüber – die Heizung, die Stromverteilung, Waschmaschine, Trockner, Tiefkühlschrank. Zum Glück waren und sind wir Elementarschaden-versichert, denn der Schaden lag am Ende kurz vor dem sechsstelligen Bereich.