Bäder:

Ob klassisch, modern oder nostalgisch – das Bad soll ein Ort der Entspannung sein und Ihrem ganz persönlichen Geschmack entsprechen. Mit einer breiten Palette an Einrichtungsmöglichkeiten und als Partner für Sanitär- und Heizungstechnik mit langjähriger Erfahrung sind Sie dafür bei uns in besten Händen. Übrigens: Auch kleine Bäder oder eine barrierefreie Badgestaltung sind für uns kein Problem!

Heizungen:

Eine moderne Heizanlage bietet möglichst geringe Energiekosten und beste Funktionalität. Ob Neubau, Umbau oder Sanierung – wir sind in Mülheim an der Ruhr und Umgebung unterwegs und übernehmen die Installation. Werfen Sie auch einen Blick auf unsere Design-Heizungen!



Heizungswartung:

Schließen Sie einen Wartungsvertrag mit uns ab und wir kümmern uns jährlich um Ihre Heizanlage. Damit ist nicht nur die Sicherheit gewährleistet – die Wartung hilft auch dabei, die Heizkosten zu senken.

S olartechnik, Wärmepumpe und Pelletheizung:

Regenerative Energien ermöglichen sowohl einen Heizungsbetrieb mit guter Umweltbilanz als auch geringe Betriebskosten. In Mülheim an der Ruhr und Umgebung ist Weißner Sanitär- und Heizungstechnik von der Beratung bis zur Installation Ihr Ansprechpartner.