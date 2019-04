Blumen Brennecke 

Nichts sagt mehr aus als ein wunderschöner Blumenstrauß. Ob zum Geburtstag, Jubiläum, zu einem anderen besonderen Anlass oder aber einfach als liebe Geste – Blumen zaubern dem Beschenkten immer ein Lächeln auf die Lippen.

Mit dem Blumenladen und Fleurop-Partner Brennecke in Lengerich verschenken Sie Blumen so einfach wie nie! Rufen Sie uns dazu an und teilen Sie uns Ihre Wünsche mit. Unsere kreativen Floristen gestalten Sträuße und Gestecke für jeden Anlass und Geschmack. Gerne helfen wir Ihnen auch bei der Ideenfindung für ein passendes Präsent oder ausgefallene saisonale Dekorationen.