Wir sind ein professioneller Hersteller im Aquariumbau und bieten Aquarien für den Meerwasser- und Süßwasserbereich mit allem Zubehör und erforderlicher Filtertechnik. Die Aquarien werden aus hochwertigem deutschen Kristallfloatglas hergestellt. Wir erstellen auf unserer Produktionsfläche in Havixbeck bei Münster nicht nur die Aquarien, sondern übernehmen auch den dazu gehörenden Möbelbau der Aquarium-Unterschränke und die Fertigung der Aquarienabdeckung.

Alle Aquarien und Aquarienanlagen werden in Deutschland in sorgfältiger Handarbeit hergestellt und dann an unsere Kunden ausgeliefert, aufgestellt, montiert und auf Wunsch befüllt.

Im Bereich der Aquarienbeleuchtung arbeiten wir mit computergesteuerter LED-Beleuchtung mit Tageslichtsimulation. Auf Wunsch verbauen wir Ihre 3D-Aquarienrückwand und Sie finden eine große Auswahl an Aquariumzubehör von namenhaften Herstellern bei uns.

Die Firma Diamantaquarien ist seit über 25 Jahren in der Aquaristik Branche tätig und liefert Ihre Aquarien und Komplettanlage in ganz Europa aus. Die Produktionsfläche ist mittlerweite über 1.000qm groß und ermöglicht so einen reibungslosen und professionellen Fertigunbgsablauf.

Fachkundiges und erfahrenes Fachpersonal so wie für uns tätige Partner Unternehmen fertigen Ihr "Traumaquarium" nach Ihren Wünschen und Vorgaben. Geschultes Personal wie Versiegelungstechniker, Tischler, Elektroniker usw stehen Ihnen gerne mit "Rat & Tat" zur Seite.