Wir sind Ihr erfahrener Händler für Wohnwagen, Wohnmobil und Co.

Flexibilität, Komfort und Sicherheit – der Urlaub mit einem Camper hat zahlreiche Vorteile und erfreut sich darum auch solch großer Beliebtheit. Das passende Gefährt für den Camping-Urlaub finden Sie bei Caravan Wessel – Ihrem Händler für gebrauchte und neue Wohnmobile, Wohnwagen und mehr. Auch das Mieten eines Caravans ist bei uns möglich. Außerdem bieten wir Ihnen einen umfangreichen Service rund um Reparaturen von Wohnmobilen.

AUSBILDUNGSBETRIEB MIT EIGENER WERKSTATT

Unser Handel für Wohnmobile nahm seinen Anfang in den 80er-Jahren in Münster. Seit 2005 befindet sich unser Hauptstandort in Ascheberg und verfügt über insgesamt neun Mitarbeiter. Seit 2012 liegt die Führung unseres Geschäftsbetriebs in den Händen von Markus Oelschlegel. Wir sind ein anerkannter Ausbildungsbetrieb und bilden zum Automobilkaufmann aus. Für die Reparatur, Wartung und Prüfung von Wohnmobilen und Wohnwagen verfügen wir über eine angeschlossene Werkstatt mit erstklassiger Ausstattung.

Unser Gebäude bietet außerdem genug Platz für eine umfangreiche Ausstellung verschiedenster Caravans und Camper. Auf über 7000 m² können Sie in der Regel immer um die 70 Wohnmobile und Wohnwagen in verschiedenen Ausführungen und Preisklassen besichtigen. Unser Schwerpunkt liegt auf dem Handel mit gebrauchten Campern, die von uns vorab in der Werkstatt zuverlässig geprüft werden.

Sie haben Fragen zum Verleih oder Kauf von Wohnwagen oder Wohnmobil? Unser kompetentes und erfahrenes Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

CARAVAN WESSEL GMBH

Steinfurter Straße 57 - 59,

59387 Ascheberg

Telefon:02593 / 95 14 75

Telefax:02593 / 95 14 95

E-Mail: info@wohnwagen-wessel.de

Web: www.caravan-wessel.de