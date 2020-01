Fritz Bell GmbH & Co. KG

Gardinen, Polsterstoffe, Bodenbeläge & mehr –Ihr Großhandel für den Raumausstatterbedarf in Münster

Die Firma Fritz Bell in Münster ist Ihr verlässlicher Großhändler für den Raumausstatterbedarf – und das bereits seit 1912. Ob Gardinen, Polsterstoffe, Sonnenschutzsysteme, Bodenbeläge und viele weitere Artikel – bei uns erhalten Sie eine umfangreiche Auswahl an funktionalem Zubehör für die Raumgestaltung. Seit über 100 Jahren sind wir als Vollsortimenter tätig. Sowohl Dekorateure und Polsterer als auch Bodenleger in Münster und der näheren Umgebung gehören zu unserem Kundenstamm.

Täglich realisieren wir Auslieferungen im gesamten Münsterland. Dabei setzen wir auf hohe Flexibilität und Zuverlässigkeit!

So sind wir als Großhändler für den Raumausstatterbedarf immer auf dem aktuellsten Stand, was neue Trends angeht und sorgen dafür, dass Sie Ihre gewünschten Artikel in unserem vielfältigen Sortiment finden.

Ob kleine oder mittelständische Unternehmen – seit über 100 Jahren arbeiten wir mit Polstereien, Raumausstattern und Handwerksbetrieben zusammen, die für die Realisierung Ihrer Projekte Polsterstoffe, Bodenbeläge, Schaumstoff und weiteres Zubehör benötigen. Als Großhandel für den Raumausstatterbedarf ist die Fritz Bell GmbH in Münster Ihre erste Anlaufstelle für maßgefertigte Aluschienensysteme, Plissees, Dekostoffe, Gardinen, Möbelstoffe und vieles mehr!

Raumausstatterbedarf – Ihr kompetenter Fachgroßhandelin Münster mit über 50000 Artikeln

Die Trends von morgen schon heute im Lager? Bei Ihrem Fachgroßhandel für den Raumausstatterbedarf garantiert! Um Polsterern, Dekorateuren und Handwerkern jederzeit ein umfangreiches Angebot aus verschiedensten Bodenbelägen, Gardinen, Polsterstoffen und Zubehör zur Verfügung stellen zu können, optimieren wir unsere Produktpalette regelmäßig.

Da sich die Wohntrends stetig verändern, ist es umso wichtiger, einen vertrauten Großhändler für den Raumausstatterbedarf zu kennen, der besonders flexibel ist. Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung und unser Gespür für Trends!

Fritz Bell GmbH & Co. KG

Hafenstraße 7-13,

48153 Münster

Telefon:0251 / 531325

Telefax:0251 / 527557

E-Mail: info@fritzbell.de

Internet: www.fritzbell.de