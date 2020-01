Die Einrichtung der letzten Ruhestätte eines geliebten Menschen ist eine Aufgabe, die viel Kraft erfordert und doch sehr verantwortungsvoll ist. Wie soll sie sein, die Stätte, die für alle Ewigkeit die Erinnerung an den Menschen aufrechterhält, der uns so sehr am Herzen lag und den wir so gut kannten?

Grabmale

- Einzelgräber

- Doppelgräber

- Urnengräber

- Einfassungen mit Platten

Portrait Gravur

Werfen Sie hier einen Blick auf unsere Grabsteine mit Bild, die wir nach einer von Ihnen gelieferten Vorlage (echtes Foto oder auch eingescanntes Bild) direkt auf die Grabsteine gravieren können. Hier können Sie sehen, wie diese Art der Grabsteine wirkt.

Veredeln Sie das Grab des geliebten Menschen mit einer schönen Portrait-Gravur. Das Abbild der vertrauten Züge lässt die Erinnerung lebendig bleiben und auch die Nachwelt wird so an ihrem Bildnis teilhaben können. Lassen Sie sich persönlich von unserem Team aus Paderborn beraten.

Granitsorten

- Paradiso

- Aurora

- Impala

- Indian Black

- Indian Green

- Indian Red

- Indian White

- Multicolour

- Orion

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Wir zeigen Ihnen gerne, welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen.

Grabsteine Schulz

Kaukenberg 29

33100 Paderborn

Tel.: 05251/7774397

Handy: 01578/3040182

E-Mail: info@grabsteine-schulz.com

Web: www.grabsteine-schulz.com