Beratung - Training - Konzepte

Sie sind Zahnarzt mit eigener Praxis und möchten von verbesserten Arbeitsprozessen profitieren? Im Laufe der Zeit hat sich eine gewisse Betriebsblindheit bei Ihnen und Ihren Mitarbeitern entwickelt?

Schöpfen Sie das Potenzial Ihres „Unternehmens“ voll aus – mit der Unternehmensberatung für Zahnärzte von mir, Christine Baumeister , und meinem Team. Als Sachverständige für das zahnärztliche Gebührenrecht und Coaches für Zahnärzte stehen wir Ihnen gerne in Haltern am See und Umgebung zur Verfügung.

Alles aus einer Hand – Beratung, Zahnarztberatung und Training

Know-how für Ihre Praxis, das heißt: Seit 1998 bieten wir Ihnen als Zahnarzt und Unternehmer alles vom Konzept bis zur organisatorischen Umsetzung in Ihrer Praxis. Zusammen mit meinen Mitarbeiterinnen bieten wir Ihnen ein umfassendes Spektrum im Bereich der Praxisverwaltung:

Informative Beratung

Wir beraten Sie und unterstützen Sie und Ihr Team vor Ort in Ihrer Zahnarztpraxis bei Veränderungsprozessen und der Umsetzung organisatorischer Aufgaben von A wie Ablage bis Z wie Zahnersatzabrechnung.

Innovative Konzepte

Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Team ein maßgeschneidertes Konzept für Ihre Praxis. Der Vorteil einer durchdachten Konzeption: Ist erst einmal die Ursache beseitigt, kann das Problem nicht mehr auftauchen.

Interaktives Training

Mit unseren lebendigen und interaktiven Seminaren decken wir wichtige Themenbereiche ab, die für den Erfolg Ihrer Praxis entscheidend sind.

Informieren Sie sich in unserem Seminarkalender übersichtlich und umfassend über unsere Angebote im Raum Haltern am See. Darüber hinaus können Sie für viele Seminare weitergehende Informationen anfordern oder uns direkt eine Nachricht zukommen lassen.

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für eine individuelle Zahnärzteberatung.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Ihre Christine Baumeister

Christine Baumeister-Henning

Heitken 20

45721 Haltern

Tel.: 02364 / 68541

Fax: 02364 / 606830

E-Mail: info@ch-baumeister.de

Web: www.ch-baumeister.de