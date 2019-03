Planung, Projektierung und Ausführung für Neubauten und Sanierungen in den Bereichen Sanitär- und Heizungsanlagen, Klima- und Solartechnik – das sind die Schwerpunkte unserer Arbeit. Wir realisieren in Rosendahl und Umgebung wirtschaftliche und zukunftssichere Lösungen für private Bauherren wie auch für mittelständische Unternehmen. Dabei bieten wir Ihnen eine kompetente und individuelle Beratung und Planung sowie die sorgfältige und fachgerechte Ausführung sämtlicher Arbeiten. Wenn Not am Mann ist und es schnell gehen muss, sind wir außerdem mit unserem Notdienst für Sie da.

Gerne zeigen wir Ihnen, was wir darunter verstehen.

Wir sind Ihr Ansprechpartner für:

Sanitäranlagen

Heizungstechnik

Gasheizungen

Ölheizungen

Erneuerbare Energien

Solarenergie

Feststoffkessel

Klimatechnik

Wasseraufbereitung

Ob Badsanierungen, Heizungserneuerungen, Installationsarbeiten im Bereich Klimatechnik und erneuerbaren Energien oder sonstige Reparaturarbeiten: Bei unserem Fachbetrieb sind Sie an der richtigen Adresse. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Ulrich Gerling GmbH & Co. KG

Oberdarfelderstr. 19

48720 Rosendahl-Darfeld

Tel.: 02545 / 8040

Fax: 02545 / 1771

E-Mail: post@shk-gerling.de

Web: www.shk-gerling.de