Wir sind Ihre kompetenten Experten für Innenausbau und Tischlerarbeiten. Der Schwerpunkt des Betriebs liegt auf Trockenbau in größeren Gebäuden wie Schulen, Bürokomplexen und Ladenlokalen. Aber auch als privater Kunde sind Sie bei uns genau richtig.

Trockenbau und Tischlerei mit kompetenter Beratung für private Kunden

Neben dem Fokus für Trockenbau bieten wir für unseren Kunden weitere Leistungen:

Altbausanierung

Verlegen von Bodenbelägen

Montagearbeiten (zum Beispiel für Türen, Zargen oder auch Einbauküchen)

Akustikbau

Dachausbau

Decken abhängen (inklusive Vorbereitung für die Elektrik)

Bei unserem gesamten Leistungsspektrum gehört die Beratung, Planung und Durchführung durch unser professionelles Teamfür Ihr Projekt dazu. Unsere Tischlerei ist seit 1992 tätig und wir entwickeln seitdem individuelle Lösungen für die Wünsche unserer Kunden. Bei unseren Dienstleistungen ist uns traditionelles und professionelles Handwerk mit hochwertigen Materialien sehr wichtig. .

Somit können wir für alle Arbeiten im Innenausbau Ergebnisse auf hohem Niveau liefern. Ob Sie also Privatkunde oder Firmenkunde sind: Wir vom Meisterbetrieb Reinhard Küper sind Ihre Partner für Tischlerarbeiten, Innenausbau und Altbausanierungen in Schöppingen in Westfalen. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und lassen Sie sich von uns beraten.

Reinhard Küper

Vechtestraße 7

48624 Schöppingen-Eggerode

Tel.: 02545 / 98016

Fax: 02545/ 98018

E-Mail: info@tischlereikueper.de

Web: www.tischlereikueper.de