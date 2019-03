Naumann Gebäudereinigung

Private und gewerbliche Kunden gleichermaßen haben mit unserer Reinigungsfirma in Coesfeld und Großraum Münster einen erfahrenen Ansprechpartner gefunden. Wir von der Gebäudereinigung Naumann stehen für professionelle, individuelle und zuverlässige Reinigungsleistungen. Unsere Arbeiten führen wir stets in bester Qualität und mit großer Gründlichkeit aus.

Ob Wohnung, Haus oder Büro – unsere Reinigungsexperten sorgen überall für strahlende Sauberkeit. Für die Erfüllung unserer hohen Qualitätsstandards setzen wir auf geschultes Personal sowie moderne und umweltfreundliche Reinigungstechnologien.

Wie können wir Sie unterstützen?Unsere Leistungen in der Gebäudereinigung:

Unterhaltsreinigung und Grundreinigung

Glas- und Fassadenreinigung

Wintergartenreinigung

Natursteinsanierung

Textilreinigung

Fahrzeuginnenreinigung

Treppenhausreinigung

Bauendreinigung

Dach- und Solaranlagenreinigung

Bei uns erwartet Sie bei der Gebäudereinigung immer ein Plus an Leistung. So sind zum Beispiel bei der Fensterreinigung alle Zusatzleistungen wie die Reinigung von Rahmen, Falzen und Fensterbänken im Preis enthalten.

Auch bei der Polster- und Textilreinigung können Sie sich stets auf unseren Service und unser Know-how verlassen. Neben der gründlichen Reinigung von Teppichböden, Sofas und Sesseln zählt auch die fachgerechte Fahrzeuginnenreinigung zum Leistungsspektrum unserer Reinigungsfirma aus Coesfeld. Unser Leistungsplus: Wir kommen zu Ihnen vor Ort!

Darüber hinaus haben wir uns auf die Natursteinsanierung spezialisiert. Wir sorgen dafür, dass auch die ältesten Natursteinböden wieder in neuem Glanz erstrahlen.

Beauftragen Sie unsere Reinigungsexperten!

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann legen wir in einem persönlichen Gespräch gerne gemeinsam mit Ihnen fest, welche Einzelleistungen die Gebäudereinigung umfassen und in welchen Zeitintervallen sie ausgeführt werden soll. Nach einem Besuch bei Ihnen vor Ort erstellen wir Ihnen ein Angebot, das individuell auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Ob privater oder gewerblicher Kunde, ob Wohn- oder Nutzfläche – wir nehmen uns Ihrer Sache an. Unsere Reinigungsfirma garantiert Ihnen höchste Reinigungsqualität und sorgt für perfekte Sauberkeit. Sowohl die Beratung als auch die Durchführung erfolgt durch einen ausgebildeten Gebäudereiniger.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Naumann Gebäudereinigung

Daverthauptweg 57a

59387 Ascheberg

Tel.: 02593 / 2959861

E-Mail: info@naumann-gb.de

Web: www.naumann-gb.de