Joint Force GmbH

Lüften, durchatmen und unbesorgt frische Luft in den eigenen vier Wänden genießen – das ist echte Lebensqualität. Damit Sie zu keiner Tages- und Nachtzeit wegen Insekten auf Frischluft verzichten müssen, können Sie in unserem Onlineshop hochwertige Insektenschutzgitter für Türen und Fenster kaufen. Besonders im Sommer, wenn die Temperaturen nachts angenehm abkühlen und man bei geöffnetem Fenster schlafen möchte, sind Insekten keine willkommenen Gäste.

Lassen Sie Spinnen, Fliegen und Mücken draußen und freuen Sie sich auf ein gesundes Raumklima in Ihrem Zuhause. Ob einfache Fliegengitternetze, Spannrahmen oder Einzug-Rollos – Insekten, Blätter und größere Schmutzartikel haben keine Chance, Ihren Hausfrieden trotz geöffneter Fenster und Türen zu stören.

Für jedes Fenster das passende Insektenschutzgitter – einfache Montage

Selbst Allergiker müssen in der Hochsaison nicht auf geöffnete Fenster verzichten, denn zu unserem Warensortiment gehört ein spezielles Pollenschutzvlies, das die unbeliebten Pollen draußen hält. Sie planen eine Reise in exotische Länder? Auch für diesen Fall und für offene Schlafräume können Sie bei Joint Force klassische Moskitonetze zum Aufhängen kaufen.

Die Anbringung und Montage unserer Insektenschutzgitter ist simpel und unkompliziert. Das Beste? Unsere Produkte passen sich problemlos an Ihre Fenster und Türen an, denn sie lassen sich auf jede Größe beliebig kürzen und zurechtschneiden – echter Insektenschutz nach Maß eben!

Insektenschutz für alle Fenster und Türen zum Top-Preis

In unserem Onlineshop erwarten Sie hochwertige Insektenschutzgitter und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie wir Ihnen beste Qualität zum unschlagbaren Preis anbieten können?

Dank der Beteiligung unserer Gesellschafter am Herstellungsunternehmen. Das bedeutet für Sie: Sie kaufen quasi vom Hersteller!

Drahtgitter direkt vom Produzenten!

In unserem großen Sortiment finden Sie nicht nur erstklassige Insektenschutzgitter, sondern ebenfalls hochwertige Drahtgitter. Ob für die Kleintierhaltung oder zum Schutz Ihrer Gemüse- und Blumenbeete, unsere Drahtgitter sind eine sehr gute Wahl. In unserem Onlineshop erhalten Sie klassische Viereck- und Sechseckgeflechte in vielen verschiedenen Größen und gefragten Varianten.

Überzeugen Sie sich selbst in unserem Onlineshop und werfen Sie einen Blick auf unsere Warenvielfalt sowie unsere aktuellen Angebote. Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Kontaktieren Sie uns einfach und wir bearbeiten Ihr Anliegen schnellstmöglich.

