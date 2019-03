Technische Prüfung im Raum Ibbenbüren, Münster und Osnabrück

Sie suchen einen Experten für:

die technische Prüfung von Automatiktüren ?

? die Montage eines Rolltores ?

? die Reparatur einer Aufzuganlage ?

? die Wartung von Flurförderzeugen?

Sie haben ihn gefunden – die Höcker & Debbert GmbH in Ibbenbüren!

Unser erfahrenes Team ist in der Region Münster, Osnabrück und Umgebung sowie darüber hinaus für Sie unterwegs – sehr flexibel und schnell! Im Notfall erreichen Sie unsere 24-Stunden-Hotline: 05451 / 562 983 8. So haben Sie immer einen zuverlässigen Partner an der Seite.

Da wir Ihnen stets den bestmöglichen Service bieten möchten, beschäftigen wir ausschließlich regelmäßig geschultes und kompetentes Personal, das Ihren Auftrag zu Ihrer vollsten Zufriedenheit ausführt.

UVV-Prüfung von Toren, Türen, Kranen, Rolltreppen, Aufzügen und mehr

Sicher ist sicher – unser Tätigkeitsschwerpunkt liegt auf der Durchführung von UVV-Prüfungen nach Betriebssicherheitsverordnungen. Die regelmäßige Prüfung technischer Anlagen durch einen Sachkundigen bzw. eine befähigte Person ist gesetzlich vorgeschrieben, um die Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Die UVV-Prüfung ist außerdem eine wichtige Investition in die Instandhaltung, da eventuelle Mängel bereits in der Anfangsphase erkannt und behoben werden.

Wir führen Erstprüfungen sowie -abnahmen unter anderem nach DGUV Regel 112-198 und 199, DGUV Grundsatz 312-906 (vormals BGR 198 und 199, BGI 659 und 826 und BGG 906), DGUV Vorschrift 3 (elektrische Anlagen und Betriebsmittel ) (ehemals BGV A3) sowie EN 795, EN 751-1 und -2 durch.

Neugierig? Dann nehmen Sie jetzt Kontakt zu uns auf!

Wünschen Sie eine persönliche, ausführliche Vor-Ort-Beratung in der Region Ibbenbüren, Münster, Osnabrück und Umgebung? Dann freuen wir uns auf Ihre Anfrage! Vereinbaren Sie telefonisch, per E-Mail oder über das Kontaktformular einen Termin mit uns.

Wir freuen und schon sehr darauf von Ihnen zu hören und Sie mit unserem breit gefächerten Leistungsspektrum unterstützen zu dürfen.

Olaf Höcker und Jörg Debbert

Höcker & Debbert GmbH

Thunacker 9

49479 Ibbenbüren

Tel.: 05451 / 5629838

Fax: 05451 / 5628834

E-Mail: info@hoecker-debbert-gmbh.de

Web: www.hoecker-debbert-gmbh.de